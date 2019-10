Pavia, lite e sparatoria in pieno centro: fermate due persone

Momenti di terrore sabato sera in pieno centro a Pavia, quando erano passate da poco le 20 proprio all’imbocco di corso Strada Nuova; nei pressi del ponte Coperto, una lite fra alcune persone tra cui ci sarebbe stata anche una ragazza, è degenerata a colpi di pistola. Stando alle prime indiscrezioni si tratterebbe di una scacciacani. Le ragioni del fatto di cronaca avvenuto nel pieno del sabato sera trascorso da molti pavesi e non solo in città, sono ancora in fase di accertamento da parte degli inquirenti.

Sul posto sono stati ritrovati dei bossoli a terra e la zona è stata interdetta al transito dei pedoni e dei mezzi per consentire alle forze dell'ordine di effettuare i rilievi del caso. Sono intervenute volanti della polizia, la guardia di finanza e la polizia locale. Intorno alle 22 è arrivata anche la scientifica. Non ci sono stati feriti, ma la paura invece è stata palpabile per i tanti clienti dei locali che si affacciano su Strada Nuova e il ponte Coperto.

Due persone sono state condotte in questura, mentre una ragazza in evidente stato di choc, è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata al Pronto Soccorso del San Matteo. Su quanto accaduto sono in corso le indagini da parte delle forze dell'ordine, che analizzeranno anche le immagini raccolte dalle telecamere di videosorveglianze posizionate fra il ponte Coperto e Strada Nuova.