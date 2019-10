Valencia, una città tutta da scoprire!

Bella, moderna, dinamica e sensuale, tanto da essere una delle mete preferite dagli esperti del sito Gnoccatravels.com . Parliamo naturalmente di Valencia, città spagnola dalle mille opportunità di svago e di relax, caratterizzata da un'atmosfera davvero speciale. Dai castelli medievali alle architetture moderne e art déco, dai piccoli e graziosi negozi ai grandi centri commerciali, Valencia ha tutto quello che cerchi per poter trascorrere in totale comfort qualche ora o qualche giorno di tempo.

Peraltro, non tutti sanno che questa è una città ricchissima di sorprese! Sapevi che, ad esempio, Valencia ha il più grande parco urbano centrale in tutta Europa? Si tratta del famoso parco del Turia, che un tempo era una zona fluviale, e che è uno dei cinque parchi pubblici di Valencia. E sapevi che secondo alcuni il Santo Graal, la coppa da cui Gesù avrebbe bevuto durante l'ultima cena, pare sia conservato nella cattedrale nel centro di Valencia?

Al di là dei suoi singoli punti di attrazione, quel che ci piace di Valencia è la sua opportunità di essere attraversata in lungo e in largo, scoprendo sempre qualcosa di nuovo. Le piazze di questa città sono spesso alberate, con punti d'ombra freschi per sfuggire all'intenso sole estivo. Di solito sono anche circondate da varie corsie, punti di accesso e strade ombreggiate che conducono a spazi più ampi, riccamente decorate. In tale ambito, una delle piazze più belle di Valencia è sicuramente la Plaza de la Reina, o 'Piazza della Regina', situata nel centro storico della città.

A proposito di centro, in questa zona troverai sicuramente i ristoranti e i locali tipici in cui poter apprezzare le bellezze enogastronomiche. Potrai dunque gustare un drink o mangiare le tipiche tapas, o ancora assaporare una tipica paella valenciana se hai voglia di assaggiare il tipico piatto locale.

Tornando alle piazze, una delle più eccentriche e imperdibile per i turisti è Plaza Redonda, una tappa obbligata per il suo particolare design. Questa piccola e accogliente piazza ha una forma circolare e è fiancheggiata da stravaganti bancarelle o negozi di merceria, artigianato, souvenir e persino uccelli da compagnia.

Se invece ami i monumenti, niente di meglio che visitare la Cattedrale di Valencia, un luogo fantastico che merita certamente almeno una visita. Puoi salire fino alla cima del campanile del Miguelete e ammirare una splendida vista su tutta la città. All'interno della cattedrale, pare inoltre sia custodito il Santo Graal: la leggenda vuole che la coppa viaggiò da Roma secoli fa, ma che quando i musulmani presero il controllo della Spagna, fu nascosta per secoli, tornando in città solo nel 1427.

Un altro luogo che ti consigliamo di visitare è il Mercato Centrale di Valencia, che non solamente si trova in un grande edificio dal sapore moderno, ma è anche un luogo dove i viaggiatori possono farsi un'idea della vita quotidiana degli abitanti della città. Il mercato è diviso in sezioni, a seconda del tipo di cibo disponibile, come il pesce, la carne, la frutta e così via.