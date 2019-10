Settimana di asfaltature: strade chiuse e variazioni alla viabilità

Settimana di lavori, di divieti e di modifiche al traffico, quella che si apre domani, lunedì 28 ottobre. Diverse strade del centro saranno infatti interessate dai lavori di asfaltatura necessari al ripristino del manto stradale dopo i recenti scavi.

Ecco l'elenco delle strade interessate, gli orari e i divieti previsti.

Lunedì 28 ottobre, dalle 8 alle 18, e sono vietate la sosta con rimozione forzata e la circolazione di tutti i veicoli in via Quintino Sella, tratto compreso tra corso Libertà e il civico 24; via Collegio delle Orfane; via Fratelli Ponti, nel tratto compreso tra corso Libertà e via Palazzo di Città.

Mercoledì 30 e giovedì 31 ottobre, dalle 8 alle 18, sono vietate la sosta con rimozione forzata e la circolazione di tutti i veicoli in via Vallotti, tratto compreso tra via San Cristoforo e Piazza Municipio; via Fratelli Garrone; via Lanza; via Sa Paolo. In contemporanea è invertito il senso di marcia di via Piero Lucca e di via Vallotti, nel tratto compreso tra via Pietro Lucca e piazza Municipio.

Mercoledì 6 e giovedì 7 novembre dalle 8 alle 18, sono vietate la sosta con rimozione forzata e la circolazione di tutti i veicoli in via Piero Lucca; via Vallotti, tratto da piazza Municipio a via Lucca.

Il Comune precisa che le chiusure al traffico delle vie interessate dai lavori dovranno avvenire in maniera alternata e susseguente tra loro; sarà la ditta incaricata dei lavori di asfaltatura a premurarsi di posizionare la segnaletica e tutti gli avvisi necessari a ridurre i disagi alla popolazione come pure ad avvertire il Comune su eventuali rinvii causati dal maltempo.