Nuovi arrivi ASD Pro Vercelli-Trino Hockey femminile

Riceviamo e pubblichiamo.

La Societa é lieta di comunicare l'accordo raggiunto con il nuovo Direttore Sportivo Alessandro Ferronato; tutto ciò é stato possibile grazie ai buoni rapporti tra L' ASD Pro Vercelli-Trino Hockey femminile e Hockey Seregno 2012 della Presidente Roberta Raimondi.

Il nuovo DS, laureato in scienze dello sport, scienze motorie, allenatore continuerà il suo rapporto con la Società della Brianza (portiere, allenatore, direttore tecnico), e allo stesso tempo svolgerà il ruolo di DS della nostra Società, primo colpo del nuovo DS, Arianna Saiu, giocatrice esperta in arrivo in prestito da un'altra Società amica il CSA Agrate Brianza.

I ringraziamenti vanno anche a Esergetica Azzurra Novara e Amatori Wasken Lodi per la concessione dei prestiti di alcune ragazze

Il nuovo nuovo DS sta intanto lavorando per portare in città altre 2/3 ragazze tra cui un portiere.

Tutto questo dopo che nelle settimane scorse era arrivato il mister della prossima serie A femminile Claudio Ario e le ragazze Sara Cigalone, portiere, e le ali, Alessia Villa, Chiara Daccó, Silvia Gissi e Zoe Zetti.

Nel frattempo si confermano gli allenamenti delle nostre ragazze ogni lunedì della prima e terza settimana del mese in modo congiunto ad Agrate dalle 19,30 alle 21,30 e ogni secondo giovedì del mese al Palapregnolato di Vercelli dalle ore 21 alle ore 22.