Engas Hockey Vercelli: storico esordio al palahockey dell'Isola

Storico esordio casalingo per Engas Hockey Vercelli che batte Esergetica Azzurra Hockey Novara per 6-2.

La formazione vercellese parte molto bene, con Enea Monteforte in rete già al secondo minuto: gira dietro la porta avversaria e poi segna da posizione angolata. Poco dopo, sempre a Monteforte è affidato un rigore: il portiere novarese para, ma “Il Pistolero” insacca sulla ribattuta per il 2-0.

Il primo tempo scorre con un netto dominio del team di casa, inframezzato da qualche rapida incursione novarese, sempre infruttuosa, anche grazie ad ottime parate di Lo Priore. A 9 minuti dal termine della prima frazione, Francazio segna, portando il punteggio sul 3-0. E meno di due minuti dopo, Matteo Brusa realizza il 4-0. Il Novara accorcia le distanze con il suo capitano Maffè. Si va quindi a riposo sul 4-1.

Il secondo tempo inizia con un’altra musica: Esergetica Azzurra Novara pare meno timorosa rispetto al primo tempo e trova il secondo gol al 17’,ancora con Maffè, siamocosì sul 4-2. Poi, rigore per l’Engas, ma Monteforte non lo trasforma. A 4 minuti al termine, parte il decisivo Monteforte-show: prima segna dal lato sinistro lontano dalla porta e poi, 2’ dopo, realizza dopo un contropiede magistrale. A 1’58 rigore per il Novara, battuto da Mele, ma Pasciullo, che ha disputato tutto il secondo tempo, si supera, ribattendo nell’angolino destro.

Una prestazione quindi molto buona per Engas Hockey Vercelli, che conferma quanto visto a Monza: primo tempo dominato, leggera flessione all’inizio del secondo, ma con grande reazione di squadra e un super Enea Monteforte a concretizzare.

La prossima partita dell’Hockey Vercelli questo mercoledì, 30 ottobre ore 20.45, ancora al Palapregnolato contro l’Hockey Seregno, sempre valevole per la Coppa Italia di serie B.