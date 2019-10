Gilardino: "Questa Pro ha una grande anima"

“Ci portiamo dentro la partita con l’Arezzo. La squadra ha guadagnato in autostima, che è importante, ma c’è stato anche un grande dispendi di energie, qualcuno dovrà rifiatare, vedrò domani” dice Gilardino, prima della partenza della squadra per Siena.

Non sarà facile, domenica.

“Sarà una gara difficile, il Siena è stato costruito per le prime tre posizioni della classifica. A centrocampo hanno dei buoni palleggiatori, davanti, da Cesarini a Polidori, Guidotti, hanno qualità, chiunque giochi”.

Il giovane portiere Saro? È entrato a freddo, ma si è fatto trovare pronto, risultando uno dei migliori.

“Contro l’Arezzo si è fatto trovare pronto, come si sono fatti trovare pronti altri suoi compagni quando sono stati chiamati a giocare. Sarà titolare a Siena, certo, ma ho fiducia in lui”.

La Pro Vercelli vista nel secondo tempo contro l’Arezzo è una Pro Vercelli che ha incantato il pubblico. Una delle più belle viste in questi ultimi anni.

“L’aspetto mentale è tutto. Se una squadra reagisce come ha fatto la Pro, tenendo testa all’Arezzo in dieci contro undici, vuol dire che hai un’anima dentro, che hai una grande forza interiore allineata con la preparazione fisica, ma, ripeto, se la testa non va non vanno neanche le gambe”.

Aggiunge un’altra riflessione, Alberto Gilardino. Una riflessione imporrante.

“Ma guai a pensare che siamo diventati bravi, è un campionato difficile, equilibrato, e noi dobbiamo mantenere questa mentalità, questo coraggio”.

Il segreto, insomma, è quello di pensare a ogni partita come a una finale per non retrocedere. Così facendo potrebbe arrivare altro.