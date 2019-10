"Pieno sostegno alle richieste dei poliziotti"

Volantinaggio del sindacato di Polizia Coisp, martedì 29 ottobre, organizzato a Vercelli per sensibilizzare la popolazione sulle problematiche di donne e uomini in divisa. Alla manifestazione offre la propria solidarietà l'onorevole Paolo Tiramani, in quaità di segretario provinciale della Lega.

«Sempre dalla parte di donne e uomini che quotidianamente lavorano per tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica: se il Governo Conte non è sensibile a questi argomenti, noi della Lega lo siamo e uniamo la nostra voce a quella del Coisp e del suo segretario provinciale, Gian Mario Morello, per chiedere che i loro diritti vengano rispettati. Questo Governo - di ce Tiramani in una nota - che parla di togliere il voto agli anziani, che ha aperto i porti e aumentato le tasse, non presta attenzione alle legittime richieste dei poliziotti e cioè garanzia della pena per chi li aggredisce e minaccia; rinnovo del contratto nazionale; dotazioni che li difendano da attacchi con armi da taglio e da fuoco: non chiedono la luna – conclude il deputato - ma solo di lavorare in condizioni di sicurezza. E infine chiedono di essere pagati: da anni non vedono gli straordinari. Insieme a tutta la Lega vercellese, esprimo solidarietà e sostegno alle loro istanze: come sempre, la Lega c’è e farà sentire la propria voce in Parlamento».