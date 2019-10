Sub disperso nelle acque del lago d'Orta

Sono iniziate ieri sera e stanno continuando in queste ore, le ricerche di Guido Ottobrelli, 63 anni di Cossato esperto subacqueo, ex direttore didattico del circolo sub di Biella, entrato nelle acque del lago d'Orta a Punta Crabbia in località Pettenasco, nella tarda mattinata e non più riemerso. Ottobrelli è figlio dello storico dentista di Cossato e a dare l'allarme ai carabinieri è stata la moglie, non vedendo rincasare il marito.

Lo stanno cercando i vigili del fuoco e i militari, impiegando sommozzatori e dalla mattinata odierna, anche un robot che può raggiungere profondità tra i 60 e i 100 metri. "E' un luogo di immersione molto frequentato -commenta Alessandro Banfo, direttore didattico circolo subacqueo di Biella- e Guido è titolato, uno dei più anziani del mestiere. E' solito fare centinaia di immersioni all'anno e non so cosa possa essere capitato vista la sua esperienza".

Ottobrelli, in pensione da 25 giorni, si è immerso in solitaria ma i sub del suo livello possiedono una certificazione apposita che lo consente, essendo lui stesso istruttore di terzo grado (il massimo) oltre a quello di subacquea tecnica (profondità) e allenatore di apnea. "Guido è in grado di affrontare tale situazione - conclude Banfo - ma non so quale attrezzatura avesse con sè ieri nella discesa".