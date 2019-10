Porta Milano in festa: tra cioccolato, mostre e giochi - FOTO

Porta Milano, la "contrada delle castagne" è in festa: entra nel vivo la tre giorni organizzata da Ascom e Comune per portare l'attenzione dei vercellesi (e non solo dei vercellesi), su una zona del centro storico caratterizzata da palazzi e chiese di pregio, da negozi storici e radicati e da una storia ricca di curiosità.

leggi anche: PORTA MILANO IN FESTA: 3 GIORNI DI INIZIATIVE

Taglio del nastro e giro tra i commercianti della zona, questa mattina, per il sindaco Andrea Corsaro e l'assessore Mimmo Sabatino che, con il presidente dell'Ascom e i soci che si sono impegnati nell'organizzazione della kermesse, ha inaugurato la fiera del cioccolato.

Nelle giornata di domenica, inoltre, ci sarà la possibilità di visitare due storici palazzi della zona.

leggi anche: APRONO AL PUBBLICO DUE PALAZZI STRAORDINARI

E inoltre, proprio nel cuore della festa, nello spazio espositivo della ex chiesa di Santa Chiara, c'è la possibilità di visitare la mostra documentaria realizzata dall'Aci e dedicata alla storia sportiva della Vercelli su quattro ruote. Pezzo forte della mostra una meravigliosa Balilla da corsa.