Trapani alla mano, rubano antiche piastrelle in cotto: in manette tre ladri

:Armati di trapani a percussione, stavano staccando le antiche piastrelle in cotto che ornavano il pavimento di una cascina a Costanzana. I carabinieri della stazione di Ronsecco hanno arrestato tre persone, due uomini e una donna, per tentato furto in una cascina.

Nel corso di un servizio di prevenzione dei reati predatori, nel pomeriggio di giovedì 24 ottobre, una pattuglia dei carabinieri della stazione di Ronsecco, in transito nelle aree rurali del Comune di Costanzana, si è accorta della presenza di un furgone nei pressi di una cascina abbandonata. Incuriositi, i carabinieri hanno deciso di procedere a un'ispezione, constatando che al piano superiore si sentivano dei rumori di materiale edile che veniva spostato e delle voci di persone che stavano lavorando.

Raggiunto il secondo piano attraverso una scala di fortuna, i carabinieri hanno scoperto due uomini e una donna, intenti a staccare le piastrelle del pavimento in cotto antico utilizzando dei trapani a percussione per agevolarsi il lavoro di smuratura. L’opera andava verosimilmente avanti da ore poiché i tre avevano già staccato diverse centinaia di piastrelle che avevano accatastato in cortile in attesa di caricarle sul furgone. I tre, domiciliari a TrIno rimanevano sorpresi della presenza dei carabinieri e non riuscivano a giustificare la loro presenza nella cascina. Nemmeno il proprietario della cascina, rintracciato dai carabinieri, ha detto di conoscere i tre che quindi sono stati denunciati per il tentato furto di materiale che sicuramente sarebbe stato venduto altrove.

Il valore delle piastrelle, infatti, ammonta sicuramente a diverse migliaia di euro, trattandosi di ceramica antica di pregio.

I tre sono stati arrestati e il pubblico ministero di turno, ha disposto per i tre gli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida, celebrata venerdì mattina. L’arresto è stato convalidato e il processo fissato per il mese di dicembre. Nei confronti dei tre malfattori, nel frattempo verrà richiesto un foglio di via obbligatorio per evitare che ritornino in futuro per commettere altri delitti.