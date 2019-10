Scontro tra due vetture a Gpl

Incidente tra due vetture alimentate a gpl, nella prima mattinata di venerdì. Una squadra dei vigili del fuoco del Comando cittadino è intervenuta in via Monviso a Vercelli per un incidente stradale tra due vetture alimentare a Gpl. L'intervento della squadra è servito alla messa in sicurezza dei veicoli e al supporto delle squadre di polizia municipale e di emergenza sanitaria intervenute per i soccorsi. Uno dei due conducente è stato trasportato all'ospedale Sant'Andrea per i controlli del caso.