Vicenda dai contorni ancora incerti, nella serata di venerdì, a Motta de'Conti, dove un adulto e un bambino sono stati morsicati da un cane. Entrambi sono stati ricoverati all'ospedale di Casale, uno in codice giallo e uno in codice verde. Accertamenti sono in corso per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.

(Notizia in aggiornamento)