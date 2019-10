Super Prestige Tricolore Acsi, grandissimo successo del Velo Club

Serata di premiazione del circuito Alpi Challenge 2019, da quest’anno valido come Super Prestige Tricolore Acsi, venerdì 18 alla Maxi discoteca Il Globo.

Il Velo Club Vercelli è stato protagonista della serata, premiato come società vincitrice della classifica a squadre, un incredibile successo arrivato dopo il terzo posto dello scorso anno; per il sodalizio vercellese ben 3 tesserati sono stati premiati come vincitori delle rispettive categorie: Mirco Alghisi tra i veterani A, Gabriele Schianta nei veterani B e Giorgio Vettori nei supergentleman B. Oltre a loro altri 5 compagni sono riusciti a classificarsi nei primi 8 delle proprie categorie di appartenenza, e quindi ad essere premiate: Luigi VItali e Nazzareno Cavallaro 4° e 6° nei senior, Gabriele Fabbri 8° nei gentleman B, Jose Aportone 8° nei supergentleman A e Giovanni Gibin 3° nei supergentleman B.

Un emozionato presidente Venio Trebaldi ha sollevato l’ambito trofeo sul palco, circondato da tutta la squadra; citando le sue parole “questo successo è stato raggiunto con l’impegno di tutti i componenti, ed è stato il traguardo di un lungo cammino iniziato nel lontano 2014 grazie alle partecipazioni e all’insistenza dei pionieri Luigi Vitali e Domenico Cavallaro (anche se le primissime partecipazioni risalgono addirittura al 2013 sempre con Domenico e Nazzareno Cavallaro), che hanno visto lontano e insistito con la dirigenza della società nel voler coinvolgere sempre più compagni di squadra e poi voler far entrare, timidamente e con l’umiltà degli ultimi arrivati, il Velo tra le società organizzatrici del campionato. Le prime stagioni trascorse con i primi piazzamenti individuali nei primi 8 di categoria, da parte nostri dei ragazzi, e poi i successi di tappa, per concludere con i piazzamenti tra le prime 8 società”.

In questo 2019 il Velo ha registrato 8 vittorie di categoria individuali, sempre con Mirco Alghisi (3 tappe), Giorgio Vettori (3 tappe) e Gabriele Schianta (2 tappe), più di 15 piazzamenti sul podio e 2 affermazioni nella classifica a squadre: ha provato a condurre subito il campionato vincendo la classifica per società nella prima tappa a Vigliano, ha tenuto botta nella parte centrale del circuito, quando il caldo e la vicinanza degli impegni rendeva difficile una partecipazione massiccia, ma comunque senza mai scendere oltre il 3° posto, ed infine il finale con il botto a Casale Monferrato a settembre, vittoria facendo più del doppio dei punti sulla seconda società classificata.

Tutto questo collaborando sempre con il comitato organizzatore e con l’ente Acsi, e cercando di evitare sempre inutili atteggiamenti di arroganza e superiorità nei confronti delle altre squadre, siano queste le altre società organizzatrici che il Velo Club Valsesia, che alla fine si è dimostrato il team diretto concorrente per il primato. Vincenti sì, ma umani...come dimostrano i numerosi episodi di assistenza che gli accompagnatori Claudio Greguoldi e Giorgio Rapegia in ammiraglia hanno prestato a ciclisti in difficoltà di altre società (cambi ruote, acqua e rientri in gruppo) o quando buona parte della squadra si fermava per aspettare i compagni in caso di forature pneumatici.

E con lo stesso spirito il Velo Club si prepara a lanciare la sfida per il 2020 come squadra detentrice del Super Prestige Tricolore Acsi...nuove squadre si affacceranno nell’organizzazione del circuito e molte novità regolamentari ci saranno il prossimo anno...e il Velo sarà della partita!