Regione: Rosso manda al macero una trentina di leggi

Roberto Rosso manda in archivio un primo blocco di una trentina di leggi regionali e celebra l'evento portando direttamente i faldoni da "rottamare" al centro per il riciclo della carta. "Nella seduta di Giunta del 24 ottobre - informa una nota della Regione - è all'ordine del giorno un disegno di legge che chiede al Consiglio regionale di abrogare una trentina di leggi. Si tratta del primo provvedimento di rottamazione, cui il presidente Cirio e l’assessore con delega alla Semplificazione, Roberto Rosso, intendono farne seguire altre a scadenza semestrale. Per celebrare questo esordio del percorso di razionalizzazione dell’ordinamento giuridico regionale, il presidente Cirio e l’assessore Rosso porteranno personalmente al macero le leggi da abrogare alle ore 11 di venerdì 25 ottobre, allo stabilimento DS Smith di strada Lanzo 237 a Torino, dove conferisce la carta il servizio Cartesio per il riciclo".