Pd: "A fianco del popolo curdo"

“Abbiamo protocollato un Ordine del Giorno in cui chiediamo al Consiglio Comunale di Vercelli di esprimere condanna e forte preoccupazione per l’attacco lanciato dalla Turchia alle città della Siria del Nord e solidarietà alle comunità curde, impegnandosi a promuovere concrete iniziative di solidarietà per il ripristino dei diritti umani” scrive Alberto Fragapane.

Con lui hanno firmato Maura Forte, Michele Cressano, Manuela Naso e Carlo Nulli Rosso (Partito Democratico), Alfonso Giorgio (Vercelli per Maura Forte).

Alcuni passi del documento.

Il Consiglio comunale, quindi,

“Condanna e forte preoccupazione per l’attacco lanciato dalla Turchia alle città della Siria del Nord;

“Esprime solidarietà alle comunità curde, impegnandosi a promuovere concrete iniziative di solidarietà per il ripristino dei diritti umani e in una prospettiva di cooperazione istituzionale tra amministrazioni locali;

“Esprime preoccupazione anche per ciò che la Turchia sta vivendo oggi perché si tratta di una crisi democratica e civile che crea timori e inquietudini, anche considerando il ruolo geopolitico che la Turchia svolge a livello internazionale. Una crisi che l'Europa e la sua diplomazia non possono ignorare;

E infine “Invita Il Sindaco Andrea Corsaro, in qualità di Presidente di ANCI Piemonte, a farsi portavoce di queste istanze in sede di ANCI regionale e nazionale, al fine di giungere ad una posizione di condanna univoca dei comuni piemontesi ed italiani

E “Dispone pertanto la trasmissione della presente risoluzione ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica; al Ministero degli Esteri; al Parlamento europeo; al Consiglio d’Europa.