Si ribalta con l'auto: pensionato muore per le ferite

Incidente mortale in Valle Cervo. Il fatto si è verificato lunedì sera a Sagliano Micca, sulla strada che porta alla frazione Oneglie. Secondo le ricostruzioni della polizia stradale di Biella, a causa della forte pioggia e della fitta nebbia, un agricoltore di 81 anni residente in paese, Giampietro Varnero, ha perso il controllo della sua Fiat Panda uscendo di strada ribaltandosi in un burrone per 20 metri.

Malgrado le ferite riportate, l'uomo è riuscito a risalire da solo sulla strada e a chiedere aiuto in un’abitazione vicino al luogo dell’incidente. Allertati i soccorsi il Varnero è stato poi trasportato all’ospedale di Ponderano dove è deceduto per arresto cardiaco e per le ferite riportate nel sinistro. Ad occuparsi dei rilievi gli agenti della polizia stradale di Biella.

I funerali del pensionato si sono tenuti questa mattina nella chiesa parrocchiale di Sagliano Micca, alla presenza di familiari e amici, sconvolti profondamente dalla tragedia.