Morti in brenta: torna la tradizionale camminata tra Sostegno e Serravalle

Si svolgerà domenica 27 ottobre la tradizionale Camminata della Brenta, giunta alla 23esima edizione: una "passeggiata" che valica le colline che separano Sostegno da Serravalle, nata per ricordare l’antica usanza di trasportare i defunti nella 'brenta' (il recipiente dove si mette l’uva per portarla nei tini), per dare loro sepoltura nel cimitero della Pieve di Santa Maria di Naula.

La traversata è organizzata dalla Società Operaia di Mutuo Soccorso di Sostegno, presieduta da Graziella Turetta, con segretaria Donatella Fasanino. I sostegnesi partiranno alle 13,30 da Piazza Della Repubblica e all’arrivo alla Pieve di Naula, previsto per le ore 16.45, ci sarà il saluto ufficiale, cui seguirà alle 17 la messa officiata dal prevosto di Varallo don Roberto Collarini, con la partecipazione del Parroco di Serravalle, il sacerdote di origine sostegnese don Ambrogio Asei Dantoni. Saranno ricordati don Pietro Lupo, morto il giorno di Natale del 2017 e Vilma Tocchio, moglie di Paolo Scarognina, scomparsa prematuramente il 12 aprile 2018, persone che hanno sempre mantenuto viva questa tradizione che unisce le due Comunità.