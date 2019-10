Ordinava amfetamine online per produrre ecstasy da spacciare tra i coetanei - VIDEO

Aveva in casa oltre 110 grammi di amfetamina in cristalli - che tagliata avrebbe consentito di produrre più di 700 pasticche di ecstasy - il 19enne finito in manette a Crescentino per detenzione di sostanze stupefacenti. Si tratta di uno dei più duri colpi degli ultimi anni inferti dai carabinieri di Vercelli al traffico di sostanze stupefacenti sintetiche solitamente spacciate nei luoghi di ritrovo dei giovani.

I carabinieri della stazione, al Comando del maresciallo Stefano Macchia, allo scopo di frenare il dilagare del fenomeno del traffico di stupefacenti nei confronti dei giovani vercellesi, hanno acquisito informazioni sul conto di uno di questi che era già noto per partecipare ai rave party ove i ragazzi si sballano assumendo sostanze stupefacenti in maniera smodata e rimanendo talvolta vittime di spacciatori che usano sostanze da taglio pericolose.

Nella serata di martedì 22 ottobre i carabinieri hanno iniziato un servizio di appostamento nei pressi dell’abitazione del 19enne e a un certo punto hanno deciso di intervenire procedendo alla perquisizione. Nella stanza da letto del ragazzo, all’interno di due confezioni di cellophane con immagini di funghi secchi, i carabinieri hanno trovato complessivamente 110 grammi di anfetamine in cristalli, sostanza stupefacente sintetica ancora da tagliare che avrebbe permesso poi di ricavare oltre 700 pasticche di ecstasy.

Il giovane, con precedenti penali per reati contro il patrimonio è stato dichiarato in stato di arresto e tradotto in carcere. Gli accertamenti hanno permesso di stabilire che lo stesso ordinava on line la droga dall’estero che arrivava camuffata in confezioni riproducenti il contenuto di funghi secchi per sfuggire alla curiosità di eventuali controlli.

Nella mattinata di giovedì è stato convalidato l’arresto e disposto che lo stesso resti in carcere sino al processo.