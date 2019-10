False generalità e coltelli nascosti nella giacca: 43enne nei guai

Hanno controllato alcune persone ferme nella zona dei giardini e pubblici e, per uno di loro, il controllo è finito con una doppia denuncia.

A finire nei guai F.G. 43enne, nullafacente e gravato da pregiudizi penali di varia natura: nel corso dei un controllo effettuato dai carabinieri della stazione di Santhià nei giardini pubblici vicino alla stazione ferroviaria, l'uomo, pur non esibendo alcun documento, asseriva di essere originario della provincia di Napoli e di trovarsi in città per motivi di lavoro. Durante le fasi dell’identificazione, lo sconosciuto appariva alquanto nervoso e quindi i carabinieri decidevano di accompagnarlo in caserma per accertamenti. All’interno della stazione i carabinieri di Santhià accertavano che il soggetto aveva fornito falsamente le generalità del fratello poiché in realtà egli era gravato da un provvedimento emesso dall’ufficio di Sorveglianza di Bologna che gli vietava di allontanarsi da quel centro, avendo commesso reati di vario genere in altre parti d’Italia.

In seguito, il 43enne è stato sottoposto a perquisizione, dalla quale sono saltati fuori due coltelli a serramanico, che sono stati sequestrati. Al termine degli accertamenti, l'uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Vercelli per false attestazioni sulla propria identità e per possesso di oggetti atti a offendere e munito di foglio di via obbligatorio da quel Comune per evitare che in futuro possa ritornare a Santhià e commettere altri reati.