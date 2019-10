Vercellesi al lavoro tra fango e pioggia - FOTO

Volontari vercellesi nelle aree alluvionate del basso Piemonte. Da Trino sono partite 10 persone della Protezione Civile drette nell'alessandrino per raggiungere le zone danneggiate; altri sono a disposizione per dare il cambio alle squadre già impegnate sul posto. "Un grande in bocca al lupo e ancor di più grazie ai nostri ragazzi e ai residenti delle zone colpite", è il messaggio dell'amministrazione comunale che accompagna i trinesi in partenza.

Stesso impegno anche per alcuni operatori della Croce Rossa di Vercelli e per i volontari della Protezione civile si Saluggia che sono già al lavoro a Gavi, impegnati a spalare fango nella cittadina duramente colpita dalle piogge dei giorni scorsi.