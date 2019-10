Anpi: sabato la giornata di chiusura del tesseramento

L'Anpi Vercelli aderisce, sabato 26 ottobre, alla giornata di chiusura del tesseramento 2019, realizzata in tutta Italia.

Il banchetto, che si arricchirà di pubblicazioni e materiale divulgativo, si terrà in via Cavour, angolo piazza Cavour, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 18.

"Sarà un momento per incontrarsi, dialogare e per riconfermare quanto è alla base della nostra Democrazia - spiega la presidente Elisabetta Dellavalle -. come citato dall'art. 3 della nostra Costituzione: "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese".