Pasticciaccio difensivo: Arezzo in vantaggio

Pasticciaccio al trentesimo, e per la Pro si fa in salita dopo l’espulsione da ultimo uomo di Moschin e conseguente penalty per l’Arezzo.





PRIMO TEMPO

Cross di Schiavon, Pissardo trattiene alla cavolo di cane, Cecconi da due passi si divora un gol facile facile, al secondo minuto.

Sedici minuti di gioco spumeggiante, con tante bollicine ma poca sostanza, grazie anche alle difese che fanno buona guardia.

Grossi centromediano e Schiavon a centrocampo sembrano a loro agio, soprattutto quest’ultimo.

Al trentesimo la svolta: pasticcio tra Carosso e Auriletto con Moschin che frana su Gori: rigore ed espulsione del portiere.

Entra Saro ed esce Bani.

Penalty battuto da Belloni alla destra di Saro, Arezzo in vantaggio e in superiorità numerica. È il 33’. Si fa in salita per la Pro.

Ammonito Azzi.









Marcatori: Belloni (Ar) su rigore al 33’.





Ammoniti: Azzi della Pro Vercelli; Volpicelli dell’Arezzo.





Arbitro De Santis di Lecce





PRO VERCELLI (4-3-3): Moschin; Franchino, Carosso, Auriletto, Volpe; Grossi, Schiavon, Bani (Saro dal 31’); Azzi, Cecconi, Rosso. A disposizione: Saro, Quagliata, Foglia, Erradi, Comi, Ciceri, Della Morte, Russo, Pisanello, Romairone, Merio, Liberali. All. Gilardino.

AREZZO (4-4-2): Pissardo; Borghini, Ceccarelli, Baldan, Corrado; Belloni, Foglia, Volpicelli, Caso; Rolando, Gori. A disposizione: Daga, Mosti, Sereni, Nolan, Mesina, Cutolo, Zini, Piu, Benucci, Raja, Tassi, Cheddira. All. Di Donato.