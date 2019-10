Imprenditore 72enne muore in montagna

E' un ex imprenditore novarese, Franco Ceppi Ratti, l'uomo morto nell'incidente in montagna avvenuto nella mattina di mercoledì.

Ceppi Ratti aveva 72 anni e viveva a Nebbiuno: in passato era stato titolare di un'azienda di giochi molto nota con sede a Oleggio. Ha perso la vita intorno alle 13 quanto è scivolato per oltre 200 metri in un canalone tra il Colle delle Miniere e il Pizzo della Moriana a quota 2.500 metri di altitudine sopra Carcoforo. Purtroppo è subito stato evidente che per l'uomo, appassionato di montagna, non c’era nulla da fare. E anche il recupero della salma, da parte di Soccorso Alpino e dell'elisoccorso del 118 partito da Borgosesia, è stato complesso per le difficili condizioni meteo. La salma, trasportata poi a valle è ora a disposizione del magistrato.