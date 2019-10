Auto in fiamme nella mattina di mercoledì

Auto a fuoco, all'alba di mercoledì, a Ghislarengo. Poco prima delle 7 una squadra dei Vigili del fuoco della sede centrale di Vercelli e una squadra del distaccamento volontario di Romagnano Sesia sono intervenute a Ghislarengo, in via Roma 22 per l'incendio di un'auto. Sul posto erano presenti i carabinieri di Arborio per accertare le cause del rogo: l'intervento dei Vigili del fuoco ha permesso di spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l'area circostante.