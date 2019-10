Vaccinazione influenzale: sedi e orari

Il 28 ottobre è il giorno di inizio per l’avvio della campagna stagionale contro l’influenza. Come sempre l'Asl ricorda giorni e orari per accedere al servizio nelle sedi vaccinali di Vercelli, Santhià, Gattinara, Borgosesia, Varallo, e Cigliano (CLICCA SULLA FOTO SOTTO PER LEGGERE GIORNI E ORARI) e, intanto, ricorda che ci sono anche altre vaccinazioni gratuite che possono essere effettuate.

"Nei giorni scorsi - si legge in una nota dell'Asl - è stato promosso un corso rivolto ai medici di medicina generale e a tutti coloro che sono coinvolti nell’attività vaccinale per fornire un aggiornamento in materia di vaccinazione in età adulta. Un'opportunità concreta per richiamare l’attenzione degli addetti ai lavori sull’importanza delle misure di prevenzione alle malattie infettive che avviene oltre che con il vaccino contro l’influenza, anche con altre misure di prevenzione come il vaccino anti-pneumococco, che fornisce protezione per polmoniti, meningite, sepsi, e l’anti herpes zoster, che fornisce protezione contro il fuoco di Sant’Antonio".