Università popolare: partono i corsi

Pronti, partenza e via! Stanno per partire i corsi del nuovo anno accademico presso l’Università Popolare di Vercelli. Le iscrizioni si sono chiuse formalmente: se però vi siete accordi troppo tardi di non essere iscritti non c’è problema; la nostra segreteria resta aperta fino al 31 ottobre.

Gli orari della segreteria di Via Attone Vescovo 4, a Vercellli, restano sempre gli stessi: Lunedì-Giovedì dalle 10 alle 12 e Martedì-Mercoledì-Venerdì dalle 17 alle 19. Ci potete trovare anche sul sito: www.unipopvercelli.it oppure chiamando il numero 016156285 I

Corsi in partenza, a partire da giovedì 24/10, seguono il seguente calendario: GIOVEDI’ 24 OTTOBRE LINGUA ITALIANA DEI SEGNI

LUNEDI’ 28 OTTOBRE

INGLESE BASE; SPAGNOLO BASE; WICCA; STORIA DELL’ARTE; SCUOLA DI FOTOGRAFIA: IL FLAH

MARTEDI’ 29 OTTOBRE

SPAGNOLO ELEMENTARE; GIAPPONESE;

MERCOLEDI’ 30 OTTOBRE

INGLESE 2° LIVELLO; FOTOGRAFIA BASE;

GIOVEDI’ 31 OTTOBE

SCUOLA DI FOTOGRAFIA: FOTO DEL PAESAGGIO

MERCOLEDI’ 6 NOVEMBRE

PERCORSO DI SCRITTURA

LUNEDI’ 11 NOVEMBRE

RUSSO

Per questi corsi ci sono ancora alcuni posti liberi! Affrettatevi ad iscrivervi in modo da non perdere la prima lezione