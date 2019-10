Mokaor: esordio vincente per le under 13

Ottimo risultato nella prima uscita di campionato per l’under 13 Caffè Mokaor siglata My Glass che domenica ha esordito a San Maurizio d’Opaglio vincendo per 3 a 0 (25/10, 25/19, 25/19). Sicuramente una buona prestazione quella espressa dalle vercellesi in tutti i fondamentali che si stanno allenando con molta serietà. Tutto il roster è sceso in campo alternandosi nei tre set, anche se Demichelis è stata utilizzata solo al servizio a causa di una lieve distorsione in fase di guarigione.

A referto: Avilia , Demichelis, Dipace, Francese, Fumarulo, Ippolito, Cavallazzi, Vattimo, Ruffilli M., Rrucaj, Dell’Aquila.

Allenatore: Laura Agostinoni.