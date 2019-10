Maltempo in Piemonte: 130 persone evacuate nell'alessandrino

Continua a rimanere critica la situazione nell’alessandrino, dopo le piogge insistenti dei giorni scorsi. Situazione difficile soprattutto nell'alessandrino dove, è in arrivo alle 9.30 il capo del Dipartimento nazionale della protezione civile, Angelo Borrelli, che incontrerà il presidente della Regione, Alberto Cirio, l’assessore regionale della protezione civile Marco Gabusi e i tecnici del Settore, per fare il punto della situazione.

La Regione rende noto che dal territorio arrivano indicazioni di varie strade chiuse per frane. A Castelletto d’Orba 30 persone sono state evacuate e ricoverate nella tensostruttura della Polisportiva, mentre altre 50 persone hanno trovato ospitalità alla Croce Rossa di Serravalle. Si registrano anche 40 persone evacuate a Gavi e accolte nelle scuole elementari e 10 di Castelnoceto. Sull’autostrada A21 è chiuso lo svincolo in direzione Milano A7 per allagamenti. Sono partite in soccorso delle zone colpite le colonne mobile regionali di Torino, Asti, Vercelli, Novara.

Nel Vco, sono isolate per una frana Crodo, Formazza e Premia. Sta esondando il lago di Antrona e a breve è prevista una riunione in prefettura con il presidente della Provincia.