"Mi cambia la banconota?" e intanto rubano dal portafoglio. Due persone nei guai

Tra Gattinara e Lozzolo hanno tentato tre truffe ai danni di commercianti, prima di essere individuati e denunciati dai carabinieri.

A finire nei guai un nomade, domiciliato in un campo di Torino, e un complice.

I due si erano presentati nel negozio di una parrucchiera di Gattinara e, con la scusa di acquistare un gel per capelli, le avevano chiesto di cambiare del denaro. La vittima aveva accondisceso, ricevendo alcune banconote e restituendone il resto. Tuttavia, dopo alcune ore, si era accorta che dal portafogli le mancava la somma di euro 150 della quale, verosimilmente, nel momento del pagamento i due si erano appropriati. A quel punto la donna è andata dai carabinieri di Gattinara a denunciare l'accaduto e i militari hanno immediatamente intrapreso le indagini del caso, accertando che a Lozzolo due persone avevano tentato l’analogo strattagemma ai danni di altri commercianti. In tali circostanze, però, una delle esercenti era riuscita ad appuntare la targa del mezzo su cui si muovevano i malfattori che veniva consegnata agli inquirenti. Il mezzo risultava in uso ad un nomade domiciliato in un campo nomadi di Torino e sul quale era stato precedentemente controllato anche un passeggero da parte dei carabinieri del capoluogo piemontese.

Le foto dei due sono state mostrate ai tre esercenti che li riconoscevano nei responsabili dei due tentativi e in quello consumato. I due nomadi sono stati deferiti per triplice truffa in concorso alla Procura della Repubblica di Vercelli e sono stati proposti per il foglio di via obbligatorio dai Comuni di Gattinara e Lozzolo, per tre anni, per evitare che possano ritornare in loco e commettere altri delitti della medesima indole.