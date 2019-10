Maltempo, allagamenti e smottamenti in Valsesia

Situazione molto difficile, nella serata e nella notte tra lunedì e martedì, in Valsesia e Val Mastallone, dove sono state impegnate le squadre dei Vigili del Fuoco provenienti da quasi tutto il Comando Provinciale di Vercelli (Distaccamenti di Varallo Sesia, Centrale di Vercelli, distaccamento volontario Cravagliana e distaccamento volontario Santhià).

In località Valmaggia lo straripamento di un rio di deflusso delle zona montana ha reso necessario chiudere via Cantone: nella notte è stato creato uno sbarramento al fine di scongiurare allagamenti nelle abitazioni a valle, ma la via resta tuttora chiusa.

Allagamenti, straripamenti e smottamenti hanno coinvolto vari punti della Valsesia.