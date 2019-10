Maltempo: allerta arancione per la Valsesia. Borgo chiude il Parco Magni

Maltempo: allerta arancione sulla Valsesia per la giornata di lunedì 21 ottobre. E, a scopo precauzionale, Borgosesia decide di chiudere Parco Magni, il grande polmone verde che si estende a ridosso del fiume Sesia subito dopo il ponte di Aranco.

Il bollettino della Regione Piemonte, per il territorio della Valsesia, indica il livello di allerta arancione, quindi elevato per fenomeni diffusi, rischio di locali allagamenti e fenomeni di versanti, con incremento dei corsi d’acqua.

«Visto l’allerta diramato dalla Regione – spiega l’assessore Eleonora Guida che ha la delega specifica al Parco – e visto che il Parco Magni è molto frequentato, anche da bambini, abbiamo deciso di chiuderlo per la giornata odierna, riservandoci per i giorni successivi di valutare sulla base delle previsioni e delle indicazioni della Protezione Civile. Il parco è ricco di alberi di grandi dimensioni che, seppur molto curati e seguiti, potrebbero risultare pericolosi in caso di eventi temporaleschi forti: un ramo potrebbe venire divelto e creare danni alle persone. Inoltre – aggiunge Guida – il fiume Sesia scorre proprio a lato e quindi un’eventuale piena costituirebbe ulteriore motivo di rischio. Per questo, insieme al sindaco, abbiamo deciso che a tutela dei cittadini la cosa migliore è chiudere l’area».

Dal canto suo il sindaco Paolo Tiramani precisa che: «Si tratta di una decisione a titolo cautelativo: siamo in costante contatto con la Protezione Civile regionale, dunque la situazione è monitorata in modo che il territorio non possa in alcun modo rappresentare un rischio per le persone».

Finora, per fortuna, i disagi causati dal maltempo sul territorio provinciale risultano tutto sommato contenuti: l'allerta meteo emesso dalla Regione è arancione per i Comuni dell'alta valle e giallo per la pianura. In ogni caso è bene essere prudenti negli spostamenti.