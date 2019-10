Dai Cyber attacchi ai social: la cultura digitale protagonista della settimana di Confartigianato

Gli eventi centrali della Settimana del Sociale di Confartigianato Imprese a Vercelli per gli studenti delle scuole medie superiori sono gli incontri dedicati alla cultura del digitale nel Digital Innovation Hub di Confartigianato: gli incontri vengono ospitati nella sede di Corso Magenta 40. Quattro i temi affrontati, con la collaborazione dell’Università del Piemonte Orientale (Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica - Corso di Laurea in Informatica del Polo didattico di Vercelli e Dipartimento di Studi Umanistici).

Ecco il calendario degli incontri e il tema dell’intervento.

21 ottobre - Internet, Cyber attacchi e Cyber Security (prof. Cosimo Anglano, Università del Piemonte Orientale)

La nostra società è fortemente interconnessa, e molte funzioni sociali, finanziarie, industriali, e infrastrutturali sono svolte da sistemi informatici interconnessi tra loro mediante Internet, che li espone all'accesso di una pluralità di soggetti, non necessariamente mossi dalle migliori intenzioni. Si rende pertanto necessario proteggere tali sistemi, nonché (e soprattutto) i dati che essi ospitano, da abusi di vario genere derivanti dalle azioni compiute da tali soggetti. In questo intervento parleremo delle minacce informatiche piú pericolose (cyber attacchi), che mettono a serio rischio il funzionamento dei sistemi informatici e delle infrastrutture che essi controllano, e delle contromisure che si possono adottare per impedire tali attacchi, o per limitarne l'efficacia (cyber security).

22 ottobre - Intelligenza Artificiale: passato, presente e sviluppi futuri (prof. Luigi Portinale, Università del Piemonte Orientale)

Oggi tutti sentiamo parlare di IA e spesso nei titoli dei giornali vengono fatti presagire scenari distopici o anche solo illusori. L'IA è una disciplina nata in seno alla Computer Science (Informatica) con una sua storia precisa di successi e insuccessi, di cicli e stagioni. Imparare dal passato per sapere cosa ci aspetta in futuro è quindi indispensabile per una migliore comprensione di tutti i fenomeni legati allo sviluppo dei sistemi informatici intelligenti.

23 ottobre - Il cowboy e il giardiniere: un percorso letterario tra cyberspazio e ecologia (prof.ssa Stefania Irene Sini, Dott. Carlo Alessandro Caccia, Università del Piemonte Orientale)

Un percorso letterario attraverso le opere di due autori - William Gibson e Jeff VanderMeer - che hanno posto al centro della loro narrativa la tecnologia più avanzata (informatica e biotecnologia), tra cyberpunk, fantascienza e ecologia. Senza dimenticare riferimenti al contesto sociale e agli effetti della transmedialità, agli innesti e alle migrazioni delle storie in diversi media e forme come il graphic novel e il videogioco.

25 ottobre - Social network tra comunicazione e manifestazione del pensiero

(prof. Massimo Cavino, Università del Piemonte Orientale)

I Social (Facebook, WhatsApp ….) sono oggi strumenti comuni e quotidiani di scrittura, condivisione, commenti. Strumenti ritenuti liberi e nei quali ci sentiamo liberi di postare, dire, scrivere, commentare … Ma cosa comporta condividere qualche cosa sui social? Quali effetti hanno i nostri commenti, le nostre parole? Spesso commenti sui social li ritroviamo il giorno dopo commenti riferiti a casi di cronaca. Spesso di significativa gravità.