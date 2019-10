Furti e spaccio di droga: in manette un 33enne

Aveva alle spalle numerosi reati il 33enne albanese, residente a Vercelli, arrestato venerdì mattina la Polizia di Stato, in esecuzione a un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino nei confronti dell'uomo, colpevole di numerosi reati commessi tra il 2009 e il 2018.



Nel curriculum del 33enne albanese c'erano la detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, tantissimi furti oltre che numerosi altri reati violenti.



La sua carriera come spacciatore era iniziata nel lontano 2011 quando, a seguito di un’attività di contrasto allo spaccio, era stato arrestato poiché nascondeva in casa numerose dosi di stupefacente, già confezionate e pronte per essere commercializzate; nel 2015, controllato sul treno, al ritorno da Milano, veniva trovato in possesso di altra sostanza stupefacente; ultimo episodio documentato, nel 2018, quando veniva nuovamente arrestato, allorchè, nel tentativo di eludere un controllo di Polizia, aveva tentato di nascondere la sostanza stupefacente nella borsa della moglie.



Oltre che per lo spaccio, l’uomo si era fatto conoscere dalle forze di polizia per un episodio di furto quando, con alcuni complici, aveva saccheggiato un'edicola di Vercelli in una notte del 2015. Un altro episodio rilevante che ha visto l’arrestato quale protagonista, riguardava una rissa nella quale lo stesso era coinvolto; in tale circostanza gli agenti intervenuti avevano rinvenuto e sequestrato coltelli e accette.



Emesso l’ordine di carcerazione, l’uomo è stato raggiunto dagli uomini della Sezione “Catturandi” della Squadra Mobile di Vercelli che lo hanno arrestato e, dopo gli atti di rito, associato presso la locale casa circondariale dove l’arrestato dovrà scontare una pena di circa sei anni di reclusione.