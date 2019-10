Dimentica di comunicare il trasloco dell'arma: pistola sequestrata e possessore denunciato

Omessa denuncia di armi: è con quest'accusa che i carabinieri della stazione di Buronzo hanno denunciato un 54 enne del posto che, dopo aver traslocato, non aveva fatto la relativa denuncia ai carabinieri.

L'uomo, da qualche tempo, si era trasferito a Balocco ma non aveva provveduto a rifare la denuncia: in tal caso, per legge, l’arma non poteva essere considerata come regolarmente detenuta. Il 54 enne si è giustificando asserendo di essersi dimenticato di tale obbligo: la pistola revolver smith and wesson con le relative munizioni sono stati sequestrati e l'uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Vercelli per detenzione abusiva di armi e omessa ripetizione di denuncia di detenzione di armi.

"L’articolo 38 del Testo unico leggi pubblica sicurezza - ricordano le forze dell'ordine - prevede che chiunque, per qualunque ragione detiene armi o munizioni nel territorio dello Stato italiano, soggiace per legge, a due precisi obblighi: denuncia e custodia. La denuncia di detenzione delle armi e munizioni è obbligatoria, per cui chi detiene armi, munizioni o materie esplodenti di qualsiasi genere e in qualsiasi quantità deve farne immediata denuncia all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, se questo manchi al comando dei carabinieri. La denuncia deve essere effettuata entro 2 o 3 giorni e si presenta per iscritto alla Questure, ai Commissariati di pubblica sicurezza o ai carabinieri".