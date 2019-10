Sesia gonfia d'acqua e allagamenti

Primi allagamenti nelle aree golenali lungo la Sesia: gonfio d'acqua per le piogge in Valsesia, il fiume è uscito dall'argine nella zona tra Albano e Oldenico e ha allagato anche la parte bassa del passaggio all'altezza del ponte della ferrovia, in fondo a corso Rigola.

Il passaggio è già stato chiuso dalla Polizia locale a scopo precauzionale, così come, nei comuni posti sull'asta del fiume Sesia sono state chiuse le strade che danno accesso agli argini.

Nel pomeriggio è atteso il nuovo bollettino meteo della Regione: fino ad allora, permane l'allerta arancione per la Valsesia e giallo per la pianura.