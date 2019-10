"Volo", donne in fuga dalla violenza domestica

Uno spettacolo dal titolo evocativo, con quell’immagine che è da sempre simbolo di libertà ed evasione: il volo, l’atto di alzare i piedi da terra e fuggire verso l’alto, rappresentazione del desiderio di ogni prigioniero, qualsiasi siano le sue catene – un carcere, un ospedale, la propria stessa casa. Il volo di quest’opera è la via di fuga di quelle donne che si ritrovano a vivere una situazione di totale prigionia all’interno delle mura di casa, con un carnefice dal volto di quello che era solito giurare loro amore e rispetto eterno e che ora diventa l’artefice di tutti i mali.

Uscire da una situazione di costrizione, oltrepassare la linea di pericolo di un confine blindato e opprimente, svincolarsi dal rapporto vittima-carnefice. Il primo passo è staccarsi: abbandonare relazioni invivibili e pericolose per ricominciare a volare.

Articolato in otto quadri che raccontano un tempo presente, agito e vissuto dalla protagonista, “Volo” è il percorso di una libertà conquistata passo dopo passo.

Lo spettacolo intravvede la possibilità di andare via prima che il peggio possa accadere, dal punto di vista di una donna che ce la fa, scappa dalla propria prigione e con pazienza si ricostruisce una vita.

“Volo” è uno spettacolo che parla a tutti, non vuole solo dare coraggio a quelle donne intrappolate in una realtà di oppressione, ma parla anche agli uomini, troppe volte intrappolati a loro volta in una mentalità violenta e accecante, che li priva di ogni singola traccia di umanità ed è prodotto dalla Compagnia Tecnologia Filosofica, una comunità di artisti fra ricerca e contaminazione dei generi ai confini tra teatro e danza, ed è scritto, diretto. Sul palco degli Anacoleti salirà Francesca Brizzolara, attrice e danzatrice dalla ricca esperienza artistica alle spalle, che vanta collaborazioni, tra le altre, con il Teatro Stabile di Parma, e spettacoli diretti da registi come Gigi Dall’Agli, Luca Zingaretti e Michele di Mauro.

Per lo spettacolo, inserito nel calendario del XV Festival di Poesia Civile Città di Vercelli e in programma venerdì 25 ottobre alle 21 nell'Officina di corso De Gregori 28è consigliata la prenotazione. Biglietto unico 10 euro informazionie prenotazioni a 335.5750907, www.anacoleti.org, spettacoli@anacoleti.org.