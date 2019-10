Grossi: Faremo grandi cose

Era una promessa, giocava nella Primavera della Roma. Non giocò mai nella Pro Vercelli di Grassadonia, ha giocato poco nel Gozzano, l’anno scorso. Quest’anno è sceso in campo due volte, e per due volte – a Pontedera come mediano, con la Pro Patria come centrale - ha giocato su livelli veramente buoni. Da sette in pagella, insomma. Ma qual è il vero ruolo di Lorenzo Grossi?

“Sono un centrocampista, ma posso giocare anche come centrale. Se serve faccio anche il magazziniere” dice.

Sull’annata, e su questa Pro Vercelli, poi, una frase importante.

“Siamo un gran gruppo, faremo grandi cose”.

“Ha debuttato Bani, facendo una partita straordinaria. Bene Romairone e Russo, bravissimo Lorenzo Grossi. Carosso non ha mollato un millimetro. Tutti bravi. La mano del mister è evidente. Lo dico dall’inizio dell’anno: questa squadra non può che migliorare” dice il presidente Massimo Secondo.

Mercoledì arriva l’Arezzo.

“Speriamo che Graziano e Franchino recuperino, in ogni caso abbiamo una certezza: chiunque verrà chiamato farà il suo dovere”.

Chiudiamo con Alberto Gilardino.

“Chi ha giocato sostituendo gli assenti ha giocato bene: vuol dire che stiamo facendo qualcosa di importante. Lo spirito delle ultime partite lo abbiamo messo in campo anche oggi. Quando è in difficoltà questa squadra riesce a tirare fuori il meglio di sé. Oggi abbiamo disputato una gara ottima lottando sulle seconde palle, ma non solo: abbiamo proposto anche del buon gioco”.

Comi?

“Sta dimostrando che può giocare a certi livelli”.

Arriva l’Arezzo.

“Vedremo chi sarà disponibile. Ho fiducia. Non sarà una gara facile, certo. Spero che stavolta il pubblico ci dia una mano”.