"Ammazzateci tutti": altro flash mob sul caso Cannata

Protesta del Comitato Vercelli Antifascista Antirazzista, sabato sera, davanti al Teatro Civico in concomitanza della finale del Concorso musicale Viotti. Nel mirino il consigliere comunale Giuseppe Cannata e le sue esternazioni omofobe diffuse via Facebook, ma anche l'amministrazione comunale, accusata di non essere intervenuta in modo netto per ottenerne le dimissioni e i consiglieri di opposizione ai quali, in un volantino diffuso dai manifestanti, viene chiesto "quali iniziative intendano intraprendere per chiudere questa pagina, o se pensano di starsene con le mani in mano, aspettando che i riflettori si spengano".