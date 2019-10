"Questa è una rapina" e spara un colpo in aria: far west nella sala scommesse

Entra nella sala scommesse armato di pistola con l'intenzione di farsi consegnare l'incasso, spara un colpo, ferisce il gestore, ma poi viene bloccato e malmenato dai clienti. É accaduto nel tardo pomeriggio di sabato a Novara al Punto Snai di via San Francesco, a pochi passi dalla Stazione ferroviaria

Il rapinatore, probabilmente insieme a complici che si sono poi dati alla fuga, è entrato nel locale, in quel momento particolarmente affollato poco dopo le 18,30 e ha intimato a tutti i presenti di non muoversi e, al personale di servizio alle casse, di consegnare il denaro. A quel punto tra i clienti c'è stata una reazione e si è scatenata una vera e propria rissa, durante la quale il rapinatore ha esploso un colpo di pistola ma poi è stato sopraffatto dai clienti e malmenato.

Sul posto sono intervenuti polizia e carabinieri e due ambulanze del 118 che hanno portato il rapinatore e il gestore (entrambi in codice giallo) all’ospedale di Novara, dove il malvivente è piantonato.

La polizia sta indagando per verificare se il rapinatore avesse uno o più complici riusciti a fuggire.