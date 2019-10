Fumo e alcol vietati nei parchi giochi trinesi

Sicurezza e salute nelle aree verdi trinesi: arriva il giro di vite contro chi beve e fuma a pochi metri dai giochi dei piccoli lasciando - talvolta - mozziconi in terra e bottiglie che rischiano di rappresentare un pericolo per i bambini.

L’ordinanza ha lo scopo di tutelare la salute dei piccoli e di educarli fin da subito al rispetto dell’ambiente e delle aree verdi: "I parchi gioco comunali, e più in genere le zone di aggregazione scolastiche, sono soprattutto luoghi di incontro per i nostri bambini - aggiunge Pane - e per questo chiedo a tutti la massima collaborazione nel rispettare l'ordinanza e nel segnalare eventuali situazioni di non rispetto alle forza dell’ordine così che possa intervenire tempestivamente e sanzionare i trasgressori".