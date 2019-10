Pagelle della Pro Vercelli (contro la Pro Patria)

MOSCHIN

Sul gol dei padroni di casa occorreva un miracolo. Che non c'è stato. C'è stato sull'1 a1, sul tiro di Colombo da due metri. Sempre più sicuro: 7

FRANCHINO

Gran bel difensore dai piedi buoni, sinistro compreso: il cross per la testa di Comi è da incorniciare: 7

QUAGLIATA

Difende bene e attacca meglio: 7

CAROSSO

Se continua a giocare così rischia di diventare titolare: 7

GROSSI

Un giocatore rinato, sicuro, bravo a comandare la difesa. Con un gran bel tocco di palla: 7

SCHIAVON

Prende per mano la squadra e oggi, oltre a fare il medianaccio, si trasforma in regista, tessendo trame (e tentando più volte la via del gol). Il migliore: 7,5

GRAZIANO

La sfortuna si abbatte anche si du lui, peccato: n.g.

BANI

Una gara tutta corsa e qualità, anche: 6,5

AZZI

Un Tir che va ai 200 sulla destra, a volte a discapito della qualità: 6

ROSSO

Buon primo tempo, sulla sinistra grande intesa con Quagliata (è una Pro a trazione sinistra, questa, anche se il gol oggi è nato sul lato opposto): 6,5

COMI

Gioca con grinta e con tanta voglia di fare. Potrebbe essere la sua migliore annata con la maglia della Pro, questa: 7

ERRADI

Prova convincente, di lotta: 6,5

CECCONI: n.g.

ROMAIRONE: n.g.

RUSSO: n.g.

GILARDINO

Ha plasmato non la squadra ma tutta la rosa a sua disposizione a sua immagine e somiglianza. Quando giocava, lui, non mollava un centimetro, dal primo al novantesimo: 8