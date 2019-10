In permesso lavoro dal carcere tenta di sgozzare compagna: a Torino arrestato 36enne

Ha tentato di sgozzare la sua compagna, che su internet aveva scoperto come mai quel ragazzo che frequentava da sei mesi era finito in carcere.

La Polizia di Torino ha arrestato per tentato omicidio Mohamed Safi, 36 anni di origini tunisine, detenuto al carcere "Lorusso e Cutugno" per avere ucciso nel giugno 2008, a Bergamo, Alessandra Mainolfi, 21 anni, assassinata con due coltellate all'addome. Per quel delitto Safi era stato condannato a 12 anni di reclusione (il pm ne aveva chiesti 15) e a Torino godeva di un permesso di lavoro, che gli ha consentito di svolgere l'attività di cameriere in un bistrot, con rientro al penitenziario alle due di notte.

Ieri, intorno all'una, l'uomo si trovava sul bus in corso Giulio Cesare insieme alla sua nuova compagna, una torinese di 43 anni, che frequentava da sei mesi. Sul web la donna aveva scoperto il motivo per cui l'uomo era stato condannato e, spaventata, aveva deciso di chiudere la relazione.