Sfilata di moda con gli abiti del progetto "Scuci e ricuci"

E' giunto alla fase finale il progetto "Scuci e RIcuci" che ha impegnato i volontari e i ragazzi della Diapsi. Un traguardo che l'associazione vuole ora condividere con tutti coloro che hanno sostenuto, aiutato e donato i capi d'abbigliamento

Sabato 26 ottobre alle 17 il ristorante caffetteria Diqui (all'ex 18) in corso Garibaldi 96 a Vercelli ospiterà la sfilata finale di presentazione dei capi d'abbigliamento realizzati in questi mesi.

Attraverso il progetto "Scuci e RIcuci" è stata data una nuova vita ad abiti e tessuti che sembravano aver perso la propria funzione e sono stati attivati 8 tirocini per persone in difficoltà che, in questo modo, si sono potute sperimentare in un ruolo sociale e lavorativo, acquisendo nuove competenze e fiducia in se stesse.

Modelle per un giorno saranno le ragazze della scuola Danzarte.

"Al termine della sfilata, avremo il piacere di chiacchierare con chi avrà voglia di condividere pensieri e impressioni con noi, durante un piccolo aperitivo", fanno sapere dalla Diapsi.