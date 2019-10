Il Grande Nord: giovedì al Circolino dell'Isola

“Dal buio inverno passato nell’Islanda dell’Est alle spettacolari Isole Faroe, passando per la primavera Lappone e arrivando infine all’estate subartica dell’estremo nord della Norvegia”: appuntamento con le fotografie di Claudio Comi giovedì 24 alle 21 al Circolino dell’Isola.

“Vivo in costante movimento spostandomi da un posto all’altro”, dice Comi.

“Ho vissuto e lavorato in Australia, Nuova Zelanda, Slovacchia, Italia, Svezia e Islanda. Se vado in un posto mi piace rimanere il tempo necessario a capire qualcosa, E intanto fotografo”.

Giovedì, quindi, appuntamento con “Il grande Nord”, Photo Show di Claudio Comi al Circolino dell’Isola.

Ore 19,30, apericena con Claudio Comi. La serata vera e propria inizia alle 21

Pagina facebook dell’evento

https://www.facebook.com/events/538210197026497/