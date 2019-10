Il tribunale le toglie i 5 figli, lei minaccia di togliersi la vita

Momenti di tensione venerdì a Breme, nella vicina Lomellina. Intorno alle 9:30 alcune assistenti sociali si sono presentate davanti a un abitazione situata in paese, dove vive una rumena di 39 anni, per dare luogo a un provvedimento di allontanamento di cinque figli su sei disposto dal giudice del Tribunale per i Minorenni.

Quando la donna ha capito le reali intenzioni delle assistenti sociali di portare i figli in un altro luogo, si è barricata fra le mura domestiche minacciando di togliersi la vita con un coccio di bottiglia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Vigevano e alcuni mezzi di soccorso del 118, la donna è stata ricondotta alla calma dai militari dell'Arma in presenza del sindaco Berzero, ed è stata trasportata al civile di Vigevano in codice verde per un Tso (trattamento samitario obbligatorio).

I figli minorenni sono invece stati accompagnati e affidati a una struttura di assistenza protetta.