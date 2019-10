Caresana, tentato furto con lo spray

L'allarme viaggia attraverso i canali comunicativi del Comune di Caresana, con l'obiettivo di mettere in allarme la popolazione. "Questa mattina c'è stato un nuovo tentativo di furto usando spray narcotizzante", avverte il vicesindaco del paese attraverso i social. Episodi che, purtroppo non sono nuovi, e che, nel biellese, hanno portato a una doppia rapina ai danni di persone anziane.

Il caso di Caresana, per fortuna, non ha avuto esiti così gravi: la signora ha capito di essere vittima di un tentativo di furto e truffa, e non è caduta nella trappola. Tuttavia la raccomandazione è di fare attenzione e di mettere in allarme eventuali parenti anziani. "Si raccomanda di non aprire - conclude il vicesindaco Elio Binelli - se non si è sicuri e tranquilli, aiutiamo gli anziani con insistenti raccomandazioni, e come sempre chiamiamo subito i carabinieri che, tempestivamente, intervengono, contattando lo 0161 77187".