Esumazioni al cimitero: come trasferire i resti dei defunti

Esumazioni in vista in alcuni campi del cimitero di Billiemme e dei Cappuccini. L'avviso, emesso dal Comune, riguarda nel Campo Santo Vecchio 2 quadrati - Reparto S.Wermondo (al Cimitero di Billiemme); nel Campo Santo Vecchio 1 quadrato - Reparto Beato Amedeo (Cimitero Billiemme); e 2 quadrati al Cimitero di Cappuccini.

Gli interventi prenderanno il via nel mese di giugno 2020 per il Reparto San Wermondo di Billiemme e per il Cimitero di Cappuccini, e dal mese di maggio 2020 per il reparto Beato Amedeo di Billiemme, avranno inizio le operazioni di esumazione, compatibilmente con le condizioni climatiche.

"I resti mortali non mineralizzati, per i quali non verrà fatta apposita richiesta, saranno trasferiti o in altri campi fossa oppure avviati a cremazione - fanno sapere dal Comune -. Coloro che intendano collocare i resti mortali dei loro defunti presso tombe private o cellette ossario comunali, sono invitati ad inoltrare tempestiva domanda all’Amministrazione Comunale onde organizzare le operazioni. I moduli di domanda sono disponibili al Palazzo Comunale - Ufficio Cimiteri".