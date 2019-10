Si inaugura M24

Dopo il successo di H24, una performance di 24 ore organizzata per la Quindicesima giornata del Contemporaneo. StudioDieci e il Liceo Artistico Ambrogio Alciati di Vercelli hanno il piacere di inaugurare M24 sabato 19 ottebre alle ore 18.



Un lungo rotolo di carta di 24 metri, realizzato dai 24 studenti coinvolti, durante le 24 ore di happening artistico che si è svolto il 12 di ottobre scorso all’interno degli spazi del centro culturale StudioDieci | not for profit | citygallery.vc che ha confermato la sua missione statutaria di aprire i propri spazi ai giovani artisti e di offrire una possibilità d’incontro e di scambio aperto alla sperimentazioni. Ogni produzione artistica del passato è stata “contemporanea” al proprio tempo, perché è solo grazie allo scorrere di quest’ultimo che si sono aperte prospettive storiche che oggi definiamo patrimonio culturale. Ma cosa sarà del nostro tempo? Che valore acquisirà? Avremo mai lo spazio che ci spetta, quello del fanale anteriore che illumina il percorso, o rimarremo relegati a quello della retromarcia? Nell’attesa di celebrare i suoi imminenti cinquant’anni di attività di trincea artistica contemporanea, StudioDieci ha sempre sostenuto l’aspetto educativo, offrendo le sue sale agli studenti delle più importanti accademie nazionali e a quelli dei licei artistici del nostro territorio; proprio al Liceo Artistico Ambrogio Alciati di Vercelli è stato offerto di prendere parte ad una performance collettiva. Come un mantra, una preghiera continua all’arte, all’amore e alla cultura, H24+M24 ha la volontà, ma sarebbe più corretto dire speranza, di aprire degli spiragli grafici negli animi di quei giovani che domani potrebbero aggiungersi, come sguardo luminoso e illuminato, a quei fari che, supportati e tutelati da quelli posteriori, avranno l’occasione di guardare avanti , prima di altri, per gli altri.