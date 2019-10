La navigazione sicura su Internet grazie al Router

Il router, la porta di accesso allo sconfinato mondo della rete.

Internet, come tutti sanno o possono immaginare, è una risorsa incredibile, un oceano sconfinato di possibilità, scoperte, fantastiche opportunità per sapere e conoscere tutto in maniera immediata, per superare barriere e distanze che azzerano in un tempo velocissimo la fisica difficoltà di acquisire informazioni. Al tempo d'oggi tutti abbiamo la possibilità di essere informati in real time, di parlare da un capo all’altro del mondo come se fossimo uno accanto all’altro. Non solo, con i moderni apparecchi elettronici è possibile vedere, scegliere, acquistare o vendere una grande quantità di prodotti, viaggiare, magari prenotando dal divano di casa o dal proprio ufficio vacanze a bordo di aerei, treni o navi scegliendo data, destinazione e addirittura posti a sedere. Una vera e propria rivoluzione che include tutti, dai più grandi ai più piccini che hanno giochi, app dedicati a loro e alla loro crescita.

Ovviamente la rete nasconde insidie, essendo così sconfinata il rischio di incappare in fregature o cadere nella trappola di chi “rifila” truffe è davvero alto. Sono in atto di certo da parte degli organi competenti tutte le azioni possibili per contrastare questi fenomeni tuttavia è sempre bene tenere alta l’attenzione, specialmente quando si tratta di esborso di denaro e magari quando ad essere coinvolti sono le categorie meno protette come i bambini e gli anziani. Ma come migliorare la nostra connessione? Avete mai sentito parlare di un router? Ebbene, questo oggetto fa parte ormai, ci si consenta l’espressione, dell’arredamento della casa, dei locali o degli uffici, essendo uno strumento davvero indispensabile per la navigazione su internet. Attenzione però perché non tutti i router che possiamo trovare in giro sono adatti e sicuri.

La sicurezza, per il discorso che abbiamo accennato in precedenza, risulta essere di grande importanza e qualsiasi cosa che la riguarda, nel campo della navigazione in rete, è da tenere sotto controllo. I router dicevamo risultano essere fondamentali per la connessione wifi e cioè quella senza fili, nella cosiddetta modalità wireless. Moltissimi dei nostri apparecchi sono collegati con questa comodissima modalità e all’istante possono farci entrare in contatto con il mondo virtuale della rete. I modelli sono tanti, più grandi o più piccoli, adatti agli spazi più importanti o perfetti per ambienti più contenuti: alcuni portali offrono una grande quantità e varietà di Router dove davvero c’è l’imbarazzo della scelta. La comodità di internet come abbiamo detto è la possibilità di prendersi tutto il tempo a disposizione per scegliere la cosa che di più ci può piacere o può essere utile alla nostra situazione. Così è anche nel nostro caso specifico dei router, il cui acquisito può determinare una giusta e buona connessione alla rete. Bianco? Nero? Portatile? Fisso? Si può scatenare anche la fantasia dal solo aspetto cromatico magari anche in relazione all’ambiente dove alla fine verrà collocato ma importante è di certo l’aspetto economico, croce e delizia di qualsiasi acquisto sia esso fisico oppure in modalità on line. Nel nostro caso come facilmente prevedibile il prezzo risulta differente a seconda del tipo di prodotto che si è inteso scegliere: da poco più di 10 € per un piccolo router Logilink WLan fino ai 710 € per router cisco 892. In mezzo una varietà davvero importante e forse impensata anche per gli appassionati o anche per chi è davvero ferrato nella materia in questione.

Questi prodotti aprono poi lo spazio ad altre dinamiche come, lo abbiamo già accennato, i moltissimi colori che li rendono affascinanti e accattivanti oppure i tantissimi produttori che immettono sul mercato questi articoli così importanti e così ricercati. Non solo, spazio anche ai vari shops, i negozi, virtuali e non, che mettono in bella mostra tutto quello di cui abbiamo parlato fino a questo momento. E le varie categorie collegate? I router per la connessione ad internet fanno da apripista, diciamo così, ad altri prodotti che vanno per la maggiore nel campo dell’elettronica come per esempio i notebook, oggi molto utilizzati, gli alimentatori per i PC, i comodissimi power bank per avere sempre in carica i vari strumenti, gli zaini, i vari materiali elettrici, i digital signage, le radio per poi “sconfinare” nei caschi per le moto e case per pc.

Insomma, un vero e proprio mondo tutto da scoprire partendo da questi router che sono un po' la porta sulla sconfinato mondo della rete, su questo mondo fantastico e del tutto particolare che è internet.