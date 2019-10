Cinque posti di lavoro in Asm

ASM Vercelli ha avviato l’iter di ricerca e selezione di 5 nuove risorse qualificate under 30 da inserire nel proprio organico, rispettivamente per i seguenti profili: 2 operai per il servizio distribuzione elettrica per provvedere ad attività attinenti la manutenzione e la realizzazione di impiantistica elettrica e di illuminazione pubblica; 1 operaio per il servizio di distribuzione gas per provvedere ad attività attinenti la manutenzione e la conduzione di reti gas; 1 tecnico specialista nella progettazione raccolta rifiuti per gestire il potenziamento della progettazione e lo sviluppo dei servizi di raccolta rifiuti sui Comuni serviti, con particolare attenzione all’analisi di dati tecnico-operativi, cartografici e relativi alla gestione dei rapporti con utenti/amministratori; 1 ingegnere junior per il servizio idrico per realizzare analisi e monitoraggi di processi per il servizio idrico e per seguire attività relative allo studio, alla progettazione e alla realizzazione di opere volte all'efficientamento e al risparmio energetico delle reti e degli impianti.

Le 5 selezioni in corso sono finalizzate al rinnovamento e al rafforzamento delle diverse aree di business che fanno capo ad ASM Vercelli e vanno ad aggiungersi a quelle già realizzate da inizio anno, portando a 15 le assunzioni per il 2019.

Tutti i dettagli inerenti i profili ricercati sono visionabili sul sito di ASM alla pagina www.asmvercelli.it/Contatti/Lavora-con-noi/Posizioni-aperte.html.

La selezione sarà seguita in partnership con Manpower.